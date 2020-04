Aktien New York: Gewinne zum Start der Berichtssaison - Amazon auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - In New York hat der Dow Jones Industrial am Dienstag nach seinem schwachen Wochenauftakt wieder zugelegt.



Der Wall-Street-Index gewann in der ersten Stunde 2,65 Prozent auf 24 011,01 Punkte. Für Optimismus beiderseits des Atlantiks sorgten Exportdaten aus China, die besser als erwartet ausgefallen waren.

Stärker im Blick steht am Dienstag die startende US-Berichtssaison mit Zahlen der Bank JPMorgan und des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (J&J) . Für Unsicherheit sorgt weiter die grassierende Coronavirus-Pandemie.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 2,87 Prozent auf 2840,86 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich bereits am Vortag freundlich präsentiert hatte, ging es um 3,43 Prozent auf 8618,17 Punkte hoch. Amazon -Papiere markierten ein Rekordhoch./ajx/he