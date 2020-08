Aktien New York: Gewinne dank guter Daten - Tech-Indizes auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat an ihre Gewinne vom Freitag angeknüpft und damit einem erfolgreichen Wochen- und Monatsstart hingelegt.



Im frühen Handel am Montag erreichten die Technologie-Indizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 in dem weiter freundlichen Umfeld Rekordhochs. Das letztgenannte Börsenbarometer gewann zuletzt 1,09 Prozent auf 11 024,41 Zähler.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,55 Prozent auf 26 574,44 Punkte vor. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,56 Prozent auf 3289,37 Zähler aufwärts.

Gute Nachrichten kamen von der Konjunktur: Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Juli überraschend deutlich aufgehellt.

Laut Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sorgt generell die Berichtssaison vor allem an der Wall Street für gute Stimmung. Fast zwei Drittel der US-Unternehmen hätten ihre Zahlen vorgelegt, wobei 84 Prozent über den Erwartungen gelegen hätten./la/he