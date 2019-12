Aktien New York: Gewinne bröckeln ab - Teil-Einigung im Handelskonflikt

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street ist am Freitag in eine neue Runde gegangen.



Dank der Teil-Einigung im US-chinesischen Handelsstreit hatten alle wichtigen Börsenindizes Rekordhöhen erreicht. Zuletzt aber ließ der Schwung wieder spürbar nach.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verharrte zuletzt nahezu bei 28 156,98 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab sogar minimal nach, während der technologielastigen Nasdaq 100 0,14 Prozent auf 8479,16 Punkte gewann.

Die USA und China haben sich auf die Details eines partiellen Handelsabkommens verständigt und damit die nächste Runde an geplanten Strafzöllen vorerst abgewendet. Das schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter - rund zwei Monate, nachdem er erstmals von einer grundsätzlichen Einigung auf Teilabkommen mit Peking gesprochen hatte. Die USA hätten sich zudem verpflichtet, bereits verhängte Zölle teilweise zurückzunehmen, hieß es aus Peking./la/fba