Aktien New York: Gewinne nach Deeskalation im Handelsstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank Entspannungssignalen im Handelsstreit hat die Wall Street am Montag ihre jüngste Erholung mit einer Rally fortgesetzt.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial zog um 1,27 Prozent auf 25 862,45 Punkte an. Für den breit gefächerten S&P 500 ging es um 1,16 Prozent auf 2792,12 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der konjunktursensiblen Technologiewerte zog um 1,88 Prozent auf 7079,34 Punkte an.

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping hatten am Rande des G20-Gipfels an diesem Wochenende einen einstweiligen "Waffenstillstand" vereinbart. Ab Januar soll es zumindest für 90 Tage keine weiteren Zölle geben./la/jha/