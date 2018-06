Aktien New York: Vor G7-Gipfel gehen Anleger kein Risiko mehr ein

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada haben sich Anleger am Freitag an der Wall Street in Zurückhaltung geübt.



Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial um 0,08 Prozent auf 25 220,35 Punkte. Beim Gipfel der sieben großen Industrienationen droht wegen des Streits mit US-Präsident Donald Trump eine beispiellose Spaltung.

"Aus dem G7-Treffen ist mittlerweile eher ein G6 + 1 Treffen geworden", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda mit Blick auf die isolierte Stellung Trumps in diesem Forum. Er isoliere die Vereinigten Staaten gleich in mehreren wichtigen Punkten wie dem Welthandel, dem Atom-Abkommen mit dem Iran sowie dem Klimaschutz. Vor allem die Auseinandersetzungen in der Handelsfrage bereite Investoren Sorgen.