Aktien New York: Freundlicher Start in den Mai

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag freundlich in den Mai gestartet.



Damit rücken die jüngsten Rekordmarken wieder in den Fokus. Die Anleger wägen weiter zwischen den Perspektiven für eine anziehende Wirtschaft und den Risiken einer steigenden Inflation ab. Verhaltene aktuelle Konjunkturdaten schürten derweil keine Ängste vor einer baldigen Straffung der amerikanischen Geldpolitik.

In der ersten Handelsstunde stieg der Dow Jones Industrial um 0,76 Prozent auf 34 133,06 Punkte. Zu seiner Bestmarke von 34 256 Punkten fehlen dem US-Leitindex damit nur noch knapp 0,4 Prozent beziehungsweise rund 120 Punkte. Die Vorwoche hatte der US-Leitindex mit einem Verlust von einem halben Prozent abgeschlossen, im Monat April aber ein Plus von rund 2,7 Prozent verbucht. Der marktbreite S&P 500 rückte am Montag um 0,57 Prozent auf 4204,89 Punkte vor und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,58 Prozent auf 13 941,30 Zähler./gl/he