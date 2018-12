Aktien New York: Freundlicher Abschluss einer turbulenten Woche

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street scheint eine Woche wilder Kursausschläge mit moderaten Gewinnen zu Ende zu gehen.



Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 23 175,75 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 2494,18 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,05 Prozent auf 6291,50 Zähler zu.

Am Donnerstag war der Dow wegen Befürchtungen über zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China zeitweise um mehr als 2,5 Prozent abgesackt, bevor er im späten Geschäft innerhalb von gut 90 Minuten um rund 850 Punkte gestiegen und mit einem Plus von gut 1 Prozent geendet hatte. Bereits an den vorhergehenden beiden Handelstagen hatte das Börsenbarometer in dem feiertagsbedingt dünnen Geschäft sehr stark geschwankt.

Damit deutet sich für den Dow in der letzten Börsenwoche des Jahres ein Gewinn von rund 3 Prozent an. Zwar wird an der Wall Street an Silvester noch gehandelt, dennoch lässt sich bereits jetzt sagen, dass der Monat Dezember mit einem Dow-Verlust von derzeit rund 9 Prozent miserabel war und damit auch eine positive Jahresbilanz zunichte gemacht hat. Aufs Jahr 2018 gesehen verbuchte der Dow ein Minus von derzeit rund 6 Prozent./edh/he