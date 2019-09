Aktien New York: Freundliche Eröffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit moderat festerer Tendenz haben sich die US-Aktienmärkte am Montag präsentiert.



Händler verwiesen auf leichte Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit. Die anhaltende Unsicherheit in diesem Konflikt spricht Beobachtern zufolge aber gegen größere Sprünge nach oben. Neue US-Konjunkturdaten zeigten kaum Wirkung auf die Kurse.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 26 917,59 Punkte, nachdem er am Freitag mit einem leichten Minus geschlossen hatte. Für den Börsenmonat September zeichnet sich damit ein Gewinn des Dow von knapp 2 Prozent ab. Für das dritte Quartal stünde ein Plus von 1,2 Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,45 Prozent auf 2974,97 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,60 Prozent auf 7727,49 Zähler nach oben./edh/he