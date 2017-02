Aktien New York: Freundlich nach starken Apple-Zahlen und Arbeitsmarktdaten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street schöpfen nach den jüngsten Verlusten wieder Mut.



Starke Zahlen von Apple und erfreuliche Arbeitsmarktdaten drängten die Sorgen über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch zumindest vorübergehend in den Hintergrund. Im Handelsverlauf werden die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed im Fokus stehen. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter diesmal noch keine Änderung ihrer Geldpolitik beschließen.