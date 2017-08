Aktien New York: Freundlich - Dow nimmt neuen Anlauf auf 22000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit einem knappen Plus sind die US-Aktienmärkte in den Handel zur Wochenmitte gestartet.



Vor der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed zwei Stunden vor Handelsschluss dürften sich die Kursausschläge in Grenzen halten. Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten zeigten Börsianern zufolge kaum Wirkung auf die Kurse.