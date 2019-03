Aktien New York: Flaute im Dow hält an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker-Aktien-Indizes haben sich auch am Mittwoch im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt.



Die Anleger warteten auf neue Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, hieß es aus dem Markt. Im Verlauf richten sich die Blicke zudem auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, das sogenannte Beige Book.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,10 Prozent schwächer bei 25 781,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,26 Prozent auf 2782,29 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,20 Prozent auf 7142,64 Punkte.

In den USA hatte die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Februar überraschend schwach zugelegt, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Die Zahlen gelten an den Märkten als Richtschnur für den monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung, der an diesem Freitag ansteht, wenngleich viele Analysten die Prognosekraft der Daten anzweifeln. Zudem fiel das US-Handelsdefizit im Dezember überraschend hoch aus, was US-Präsident Donald Trump in seiner harten Haltung im Handelsstreit mit China und anderen Regionen bestärken könnte./ajx/jha/