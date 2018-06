Aktien New York: Finanz- und Ölaktien geben Dow Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Leicht aufwärts ist es am Mittwoch im frühen Handel an der Wall Street gegangen.



Der Dow Jones Industrial legte um 0,38 Prozent auf 24 893,56 Punkte zu. Gestützt wurde der Index vor allem von Finanztiteln wie JPMorgan und Goldman Sachs sowie von den Papieren der Ölkonzerne Exxon Mobile und Chevron . Im weiteren Tagesverlauf werden die wöchentlichen Ölreserven veröffentlicht.

Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) mit einem Rückgang der amerikanischen Reserven in der vergangenen Woche um mehr als zwei Millionen Barrel rechnet.

Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets führte die Kursgewinne des Dow auch auf Signale der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zurück. Peking sei den USA entgegen gekommen, um so Importzölle auf chinesische Produkte zu vermeiden. "US-Präsident Trump kämpft mit harten Bandagen, und diese Taktik scheint aufzugehen", sagte der Experte.