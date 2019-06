Aktien New York: Fed-Signale für Leitzinssenkung hieven S&P 500 auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Schützenhilfe der US-Notenbank Fed ist der marktbreite S&P 500 am Donnerstag auf ein Rekordhoch geschnellt.



Auch die anderen, an der Wall Street viel beachteten Aktienindizes legten zu.

Der S&P 500 stieg zuletzt noch um 0,64 Prozent auf 2945,06 Punkte. Zuvor hatte er bei gut 2956 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,64 Prozent auf 26 673,73 Punkte. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,59 Prozent auf 7712,72 Punkte nach oben.

Die Fed hatte am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert. Die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick hätten zugenommen. Man werde daher neue Informationen genau beobachten und "angemessen handeln", um die wirtschaftliche Expansion zu stützen. Zuvor hatte die Fed noch davon gesprochen, dass man bei der Festlegung der Geldpolitik "geduldig" sein werde.

Thema des Tages aber war der fulminante Börsenstart des Bürokommunikations-Dienstes Slack . Der Kurs war zum Handelsstart um rund 50 Prozent in die Höhe geschnellt und hatte bei 38,5 Dollar eröffnet. Der Referenzkurs war am Vorabend auf 26 Dollar festgesetzt worden. Zuletzt notierten die Anteilscheine bei rund 41 Dollar.

Slack wählte beim Börsengang den Weg einer Direktplatzierung, bei der die Papiere ohne Begleitung durch Investmentbanken gelistet werden. Das spart Gebühren, gilt aber als riskanter, da die Banken als Zwischenhändler und Kursstabilisator ausfallen.

Ebenfalls auf hohe Nachfrage stießen die Anteilscheine von Grocery Outlet, die ebenso an diesem Donnerstag erstmals gehandelt wurden. Die Papiere notierten zuletzt 34 Prozent über dem Aufgabepreis von 22 Dollar. Der Ultra-Günstig-Discounter hatte sich für einen klassischen Börsengang entschieden.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte hatten vor allem die Besitzer von Oracle-Aktien Grund zur Freude: Angesichts starker Quartalszahlen des Softwarekonzerns erreichten sie ein Rekordhoch und lagen zuletzt noch an der S&P-500-Spitze knapp 8 Prozent im Plus. Der SAP-Konkurrent hatte dank Zuwächsen bei seinen Cloud-Dienstleistungen den Gewinn deutlich gesteigert.

Am Index-Ende sackten die Anteilscheine von Carnival um fast 9 Prozent ab. Das britisch-amerikanische Kreuzfahrtunternehmen hatte zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten seine Gewinnprognose für dieses Jahr zurückgeschraubt. Als Grund dafür waren schwache Buchungszahlen in Europa und ein Einbruch im Kuba-Geschäft genannt worden.

Die Papiere von Tesla verloren fast 3 Prozent auf 220,43 Dollar. Analyst David Tamberrino von der US-Bank Goldman Sachs ist mit Blick auf den Absatz des Elektroautobauers nun skeptischer als bisher. Daher senkte er sein Kursziel für die Aktien von 200 auf 158 Dollar und rät weiterhin zum Verkauf./la/he