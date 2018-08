Aktien New York: Erneuter Aufwind für die Techbranche - Wall Street stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Anders als in Asien und Europa haben die internationalen Handelskonflikte und Währungsverluste in den Schwellenländern den US-Börsen am Freitag kaum zugesetzt.



Leichte Zurückhaltung war zwar an der Wall Street zu spüren, doch die Technologiewerte befanden sich überwiegend wieder im Aufwind. Von den aktuellen Konjunkturdaten gingen leicht positive Impulse aus. Die Daten zum Geschäftsklima in der Region Chicago fielen stark aus und zudem etwas besser als erwartet.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 25 999,49 Punkte zu. Sein Wochenplus beläuft sich damit aktuell auf 0,8 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,07 Prozent auf 2903,77 Punkte. An der Nasdaq ging es für den Auswahlindex 100 um 0,30 Prozent hoch auf 7665,78 Zähler. Sein Wochenplus beträgt damit aktuell 2,4 Prozent.

Wie bereits im Handelsverlauf am Vortag bekannt wurde, will US-Präsident Donald Trump laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in der kommenden Woche die nächste Eskalationsstufe im Handelsstreit mit China aktivieren. Mit Verstreichen der Frist am 6. September soll es weitere Zölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar geben, berichtete Bloomberg unter Berufung auf sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bis zu diesem Tag können Unternehmen und Vertreter der Öffentlichkeit Stellung zu den Plänen nehmen./ck/tos