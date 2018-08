Aktien New York: Erneut wenig Bewegung an der Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist weiter Zurückhaltung angesagt.



Wie auch in Europa standen am Donnerstag neben den Handelsstreitigkeiten und den Sanktionen Washingtons gegen Russland noch einige Quartalsberichte im Blick.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich im frühen Handel mit plus 0,02 Prozent auf 25 588,08 kaum vom Fleck. Bereits zur Wochenmitte hatten die Anleger die Füße still gehalten.