Aktien New York: Erneut Bestmarken für Dow und S&P 500

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street ist auch am letzten Handelstag der Woche munter weitergegangen.



Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten am Freitag historische Höchststände.

Der Dow rückte um 0,28 Prozent auf 26 731,94 Punkte vor. Für den S&P 500 ging es um 0,25 Prozent auf 2938,22 Punkte nach oben. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 legte um 0,16 Prozent auf 7581,40 Punkte zu.

Zwar ist der Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt nochmals eskaliert. Aber das scheine anders als in den Wochen zuvor niemanden wirklich zu beunruhigen, sagte Volkswirtin Claudia Windt von der Landesbank Helaba. Geholfen hätten dagegen gute Konjunkturdaten, die einmal mehr belegten, dass sich die US-Wirtschaft auf einem äußerst robusten Wachstumspfad befinde./la/men