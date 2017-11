Aktien New York: Erholungsversuch endet bereits wieder

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kurze Erholung vom Vortag hat am Freitag an der Wall Street schon keine Fortsetzung mehr gefunden.



Mangels positiver Impulse gab der Dow Jones Industrial zwei Stunden vor Schluss um 0,37 Prozent auf 23 370,84 Punkte nach. Börsianer verwiesen darauf, dass vor dem Wochenende keine großen Risiken mehr eingegangen würden. Auf Wochensicht droht dem New Yorker Kursbarometer damit ein leichter Verlust.

Die übrigen New Yorker Indizes schlugen sich geringfügig besser. Für den marktbreiten S&P 500 ging es nur um knappe 0,13 Prozent auf 2582,36 Zähler abwärts. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,17 Prozent auf 6328,09 Punkte.

Genau verfolgt wird zu Wochenschluss weiter das politische Geschehen in Washington. Im Repräsentantenhaus hatte die versprochene Steuerreform von Präsident Donald Trump zwar am Vortag eine wichtige Hürde genommen, die schwierigste steht mit dem Senat aber noch bevor. Auf Konjunkturseite kamen positive Signale vom Häusermarkt, die aber den Markt nicht merklich bewegten.

Coca-Cola waren im Dow mit Abgaben von 2,4 Prozent nach dem Investorentag des Getränkeherstellers unter den größten Verlierern. Analystin Andrea Teixeira von JPMorgan zog zwar ein insgesamt positives Fazit von der Veranstaltung. Die vom Management gesehene Dringlichkeit, den Umsatz wieder in die richtige Richtung zu lenken, sei im Aktienkurs aber schon mehr als deutlich eingearbeitet. Wal-Mart sanken außerdem in einer Gegenreaktion auf den deutlichen Kurssprung vom Vortag um 2,5 Prozent.

Ein Kursfeuerwerk, das in der ganzen Branche für Euphorie sorgte, brannten die Papiere des Sporthändlers Foot Locker mit einem Satz nach oben um ein Viertel ab. Grund dafür waren besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das dritte Jahresviertel und Optimismus für das Schlussquartal, der auch bei Sportartikelherstellern gut an kam. Die Nike-Papiere etwa wurden davon mit fast 3 Prozent Plus an die Spitze im Dow gehievt.

Auch von der Textilhandelskette Abercrombie & Fitch gab es Nachrichten, die an der Börsen regelrecht gefeiert wurden. Die Titel schossen nach besser als erwarteten Zahlen für das dritte Quartal ebenfalls um etwa ein Viertel in die Höhe. Die für junge Mode berühmten Hollister-Läden hatten dem Mutterkonzern mit einer starken Umsatzentwicklung neues Leben eingehaucht. Zuletzt betrug der Aufschlag bei den Papieren runde 27 Prozent.

Spekulationen über den Verkauf von Unternehmensteilen trieben außerdem den Aktienkurs von 21st Century Fox um etwas mehr als 4 Prozent hoch. Vor allem der Kabelnetzbetreiber Comcast und der Telekomkonzern Verizon wird dabei Interesse nachgesagt. Während Comcast daraufhin um 1,70 Prozent nachgaben, reagierten Verizon im Dow in ähnlichem Maße positiv darauf.