Aktien New York: Erholungsversuch dank starker Ölwerte

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag vor allem dank starker Ölwerte zu einer Erholung angesetzt.



Auch die anfangs negativ tendierenden Technologieaktien an der Nasdaq schafften es im Verlauf mehrheitlich ins Plus.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,75 Prozent höher bei 24 644,51 Punkten. Dennoch dürfte die Wochenbilanz des US-Leitindex klar negativ ausfallen. Denn der schwelende weltweite Handelskonflikt hatte dem Dow zuletzt acht Verlusttage in Folge eingebrockt. Neue Nahrung erhielten diese Befürchtungen am Freitag, nachdem US-Präsident Donald Trump auf Twitter mit 20-prozentigen Zöllen auf EU-Autoimporte gedroht hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,49 Prozent auf 2763,12 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,10 Prozent auf 7224,77 Zähler.

Der Ölsektor profitierte von deutlich gestiegenen Ölpreisen. Die Opec-Staaten haben sich auf eine nur leicht erhöhte Ölförderung geeinigt. Die Aktien von Chevron und Exxon Mobil gehörten mit Gewinnen von 2,4 beziehungsweise 2,3 Prozent zu den attraktivsten Dow-Werten.

Im Nasdaq-100-Index waren die Papiere des Ölförderers ConocoPhillips sowie der Ölfeldausrüster Schlumberger und Halliburton mit Kursaufschlägen von jeweils mehr als 4 Prozent ganz oben zu finden.

Dagegen sackten die Papiere des Softwareherstellers Red Hat um 12,8 Prozent ab. Der Linux-Distributor hatte seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt. Auch der einstige Smartphone-Pionier Blackberry enttäuschte die Anleger mit seinen Quartalszahlen: Die Aktien fielen um 8,2 Prozent.