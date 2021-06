Aktien New York: Erholung von schwacher Vorwoche

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Montag etwas von seiner verlustreichen Vorwoche erholt.



Der US-Leitindex notierte im frühen Handel 1,04 Prozent höher bei 33 637,66 Punkten. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 stieg um 0,69 Prozent auf 4195,07 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte minimal auf 14 056,25 Punkte zu und blieb in Sichtweite seines jüngsten Rekordhochs von 14 205 Zählern.

James Bullard, der Präsident der regionalen US-Notenbank Fed von St. Louis, hatte am Freitag eine Leitzinserhöhung bereits im kommenden Jahr ins Spiel gebracht. Dies hatte neben dem großen Verfall an den Terminbörsen die Kurse unter Druck gebracht.

Die Augen der Investoren richten sich nun auf eine Anhörung des Fed-Chefs Jerome Powell vor Teilen des US-Kongresses an diesem Dienstag. Dabei geht es um die Reaktion der Notenbank auf die Corona-Pandemie. Die Äußerungen Powells dürften genau auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik abgeklopft werden./la/he