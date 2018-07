Aktien New York: Erholung von Kursrutsch - Nasdaq 100 auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag ihren Kursrutsch vom Vortag zunächst teilweise wieder wettgemacht.



An der Technologiebörse Nasdaq reichte es sogar für Rekordstände. Damit knüpften die US-Märkte an ihren vorangegangenen Aufwärtstrend an. Börsianer verwiesen auf Hoffnungen, dass China im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten gegenüber Präsident Donald Trump einen versöhnlichen Ton anschlagen könnte. Aktuelle amerikanische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse.