Aktien New York: Erholung geht weiter nach Banken-Stresstest und Nike-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Freitag an ihre Vortageserholung angeknüpft.



Aufwärtsimpulse kamen vor allem von den insgesamt recht guten Stresstest-Ergebnissen der US-Banken und erfreulichen Wirtschaftsdaten. Zugleich sorgten auch die starken Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Nike für gute Stimmung. Erleichtert nahmen Anleger zudem zur Kenntnis, dass sich die Europäische Union in ihrer Asylpolitik geeinigt hat, denn zuletzt wurde das Flüchtlingsthema immer häufiger mit der Drohung über ein Auseinanderbrechen der Wirtschaftsgemeinschaft verknüpft.

Im frühen Handel gewann der Dow Jones Industrial an der Wall Street 1,00 Prozent auf 24 457,41 Punkte. Bislang hat er damit in der ersten Jahreshälfte rund 1 Prozent verloren. In jüngster Zeit hatte vor allem der Handelsstreit der USA mit China und anderen Industrienationen die Kurse belastet.