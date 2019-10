Aktien New York: Erfreuliche Geschäftszahlen locken Anleger an die Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend gute Geschäftszahlen haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag erfreut.



Vor allem die erneute Prognoseanhebung des Krankenversicherers UnitedHealth sorgte für Begeisterung. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg damit nach seiner Verschnaufpause zu Wochenbeginn um 0,74 Prozent auf 26 986,05 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,71 Prozent auf 2987,26 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,78 Prozent auf 7903,83 Zähler./la/he