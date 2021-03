Aktien New York: Entspannung am Bondmarkt hilft Kursen auf die Sprünge

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die sinkenden Renditen am US-Anleihenmarkt haben am Montag auch den US-Börsen geholfen.



Unterstützung kam zudem von der weiter sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor knapp zwei Monaten wurden mittlerweile mehr als 100 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht. Damit gingen die Impfungen deutlich rascher voran als gedacht, denn Biden hatte als Zeitraum für diese Menge die ersten 100 Tage seiner Amtszeit und damit Ende April angegeben.

Der Dow Jones Industrial drehte nach einem schwachen Start ins Plus und gewann zuletzt 0,08 Prozent auf 32 654,45 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,39 Prozent auf 3928,54 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 1,23 Prozent auf 13 025,81 Zähler an./gl/jha/