Aktien New York: Durchatmen nach katastrophaler Börsenwoche

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden.



Der Leitindex Dow Jones Industrial , der seit Wochenbeginn um 18 Prozent eingebrochen war, rückte im frühen Handel um 3,8 Prozent auf 21 999,02 Punkte vor. Damit befindet sich der Dow jedoch noch immer auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2018. Auf Wochensicht ist für den Dow ein Verlust von rund 15 Prozent aufgelaufen.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den USA hatte die US-Börsen zuletzt schwer belastet. Analysten bezeichneten zudem die bisherigen Maßnahmen der US-Regierung gegen das Virus als unzureichend oder nicht angemessen.

Händler sprechen angesichts der Erholung von einer technischen Gegenbewegung auf die enormen Verluste der vergangenen Wochen. Spekulative Anleger, die im Crash auf weiter fallende Kurse gesetzt hätten, schlössen vor dem Wochenende nun ihre sogenannten Short-Positionen, mit denen sie auf fallende Kurse wetten, und strichen Gewinne ein. Das stütze den Markt.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich um vier Prozent auf 2519,24 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um knapp vier Prozent auf 7549,39 Zähler aufwärts./bek/jha/