Aktien New York: Drohender Handelskrieg vergrault Investoren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Serie von Hiobsbotschaften rund um US-Präsident Donald Trump hat auch am Freitag die US-Aktienmärkte in ihrem Bann gehalten.



Neben weiteren Personalrochaden in seinem Umfeld eskaliert der Handelskonflikt mit China. Die Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten verlor in diesem Kontext deutlich an Wichtigkeit.

Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,19 Prozent auf 24 003,99 Punkte. Am Vortag war der Dow Jones Industrial um fast 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar abgerutscht. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Verlust des Dow von rund dreieinhalb Prozent ab. Der breit gefasste S&P 500 sank am Freitag um 0,22 Prozent auf 2637,84 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,56 Prozent auf 6645,08 Punkte.

Das große Thema an den Finanzmärkten sind die milliardenschweren Strafzölle der USA gegen Waren aus China. Trump hatte die Maßnahmen am Donnerstag mit unfairen Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums begründet. Das Paket werde Zölle und andere Maßnahmen enthalten, sagte der US-Präsident. Die Führung in Peking hatte umgehend mitteilen lassen, mit Handelsstrafen gegen Washington zu antworten. Ein Handelskrieg zwischen den USA und China schüre Sorgen um die weltweite Konjunktur, schrieb LBBW-Experte Frank Klumpp.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Nike im Anlegerfokus. Mit einem Kursgewinn von 2,7 Prozent waren sie Spitzenreiter im Dow. Anleger reagierten damit erfreut auf die Ergebnisse des Sportartikelkonzerns im dritten Geschäftsquartal. Die Erlöse waren insbesondere dank starker Nachfrage im Ausland - vor allem in China - kräftig gestiegen.

Papiere von Pfizer sanken hingegen um 1,1 Prozent. Nach dem britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser am Vortag hat sich nun auch der Pharmakonzern GlaxoSmithKline aus den Verkaufsgesprächen um das Pfizer-Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten verabschiedet. Pfizer prüft weiterhin strategische Alternativen wie eine Abtrennung oder einen Verkauf des Geschäfts. Eine Entscheidung solle noch 2018 fallen.

Aktien von Cisco legten nach einem positiven Analystenkommentar von Goldman Sachs um 1,3 Prozent zu. Die Investmentbank setzte die Aktien auf die "Americas Conviction List" und riet zum Kauf der Papiere des Netzwerkausrüsters.