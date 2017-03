Aktien New York: Dow mit verhaltenem Wochenauftakt - Nasdaq Comp auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag im frühen Handel nur wenig verändert präsentiert.



Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,14 Prozent höher bei 20 943,07 Punkten. Der S&P 500 gewann 0,03 Prozent auf 2378,92 Zähler. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 legte um 0,31 Prozent auf 5425,54 Punkte zu. Der Nasdaq Composite erreichte ein neues Rekordhoch bei 5915,12 Punkten und stand zuletzt 0,16 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

Die Anleger warteten auf eine Rede des Chefs der regionalen Notenbank von Chicago, Charles Evans. Er könnte Hinweise darauf liefern, in welchem Tempo weitere Zinserhöhungen zu erwarten sind. Die US-Notenbank Federal Reserve hatte ihre geldpolitischen Zügel am Mittwoch erwartungsgemäß angezogen und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Am Terminmarkt wird eine weitere Zinserhöhung im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 57 Prozent erwartet./edh/das