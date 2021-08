Aktien New York: Dow und S&P nach Jobdaten auf Rekordhoch - Nasdaq schwächelt

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht sind am Freitag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 so hoch gestiegen wie nie zuvor.



Der Leitindex gewann in der erste halben Stunde nach der Startglocke 0,43 Prozent auf 35 214,16 Punkte und steuert auf Wochensicht damit auf ein Plus von 0,8 Prozent zu. Der marktbreite S&P rückte im frühen Freitagshandel um 0,15 Prozent auf 4435,73 Punkte vor.

Etwas unter Druck mit minus 0,30 Prozent auf 15 136,72 Punkte geriet nach den Jobdaten der technologielastige Nasdaq 100 . Die US-Notenbank Fed macht eine Straffung ihrer Geldpolitik vor allem von Verbesserungen am Arbeitsmarkt abhängig. Steigen die Zinsen, spüren dies die wachstumsträchtigen Technologie-Unternehmen besonders, da sich dann die Wachstumsfinanzierungen verteuern.

Die US-Wirtschaft schuf im Juli mehr Arbeitsplätze als erwartet. Zudem legten die Stundenlöhne etwas stärker als gedacht zu, während die Arbeitslosenquote überraschend deutlich auf den tiefsten Stand seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 fiel.

Der Arbeitsmarkt in den USA erhole sich weiter kräftig, die Diskussion um eine Rückführung der Anleihekäufe durch die Fed dürfte wieder Fahrt aufnehmen, kommentierte Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg die Daten. In den kommenden Wochen werde die Fed einen konkreten Fahrplan zum Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik vorlegen, dabei könnte der November oder Dezember der Startpunkt einer Drosselung des Wertpapierankaufvolumens sein, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank./ajx/he