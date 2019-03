Aktien New York: Dow und S&P 500 vor stärkstem Quartalsschluss seit Jahren

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 stehen kurz vor der Vollendung ihrer stärksten Jahresauftakt-Quartale seit vielen Jahren.



Sollten die beiden weltweit am meisten beachteten Indizes am Freitag ihre frühen Gewinne halten können, dürfte an der Wall Street der Leitindex Dow das stärkste erste Quartal seit 2013 beschließen und der S&P 500 sogar das stärkste seit 21 Jahren. Beiden winkt zurzeit ein prozentual zweistelliger Dreimonatsgewinn.

Stützend wirken aktuell die von den USA als "konstruktiv" bezeichneten Handelsgespräche mit China, die in der neuen Woche fortgesetzt werden sollen. Zudem lieferten überwiegend positiv bewertete Wirtschaftsdaten weiteren Schub. Im frühen Handel gewann der Dow 0,50 Prozent auf 25 845,13 Punkte, womit auch ein freundlicher Wochenausklang mit aktuell 1,4 Prozent Zugewinn ansteht. Der den breiten Markt abdeckende S&P 500 rückte zuletzt um 0,46 Prozent auf 2828,31 Punkte vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,64 Prozent auf 7367,05 Zähler.

Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten deuten die im Februar wieder deutlich gestiegenen Neubauverkäufe eine Belebung des Immobiliensektors an, wie es seitens der Helaba hieß. Zudem verwies Analyst Ulrich Wortberg auf den nach oben revidierten Michigan-Index, der als wichtiges Barometer für die Wirtschaftsstimmung gilt. Dagegen hatte sich das Stimmungsbarometer der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago im März deutlicher als erwartet abgeschwächt, so dass laut dem Helaba-Kollegen Patrick Boldt die momentanen Wirtschaftssorgen weiterhin nicht abklingen dürften./ck/he