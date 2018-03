Aktien New York: Dow und S&P 500 stabilisieren sich

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem letztlich sehr schwachen Vortag hat sich die Wall Street am Mittwoch wieder etwas stabilisiert.



Der Dow Jones Industrial legte in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um 0,28 Prozent auf 23 925,70 Punkte zu. Tags zuvor hatte er seine Erholung vom jüngsten Sechswochentief zwar zunächst auf 24 446 Punkte ausgebaut, war dann jedoch wieder kräftig auf Talfahrt gegangen.

Der breit gefasste S&P 500 stieg zur Wochenmitte um 0,39 Prozent auf 2622,82 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 kam derweil mit 6532,10 Punkten kaum vom Fleck.

Die Wirtschaft der USA war am Jahresende 2017 etwas stärker gewachsen als bisher gedacht. Im vierten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent höher als im Vorquartal gelegen, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Das ist etwas mehr als noch in einer zweiten Erhebung mit 2,5 Prozent ermittelt. Im dritten Quartal hatte das annualisierte Wachstum 3,2 Prozent betragen./ag/he