Aktien New York: Dow tritt vor der Fed auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street kann sich der Dow Jones Industrial am Montag weiter nicht richtig von den 26 000 Punkten absetzen.



Der New Yorker Leitindex setzte seinen Zick-Zack-Kurs oberhalb der Marke auch den sechsten Handelstag in Folge fort, zuletzt schaffte er es knapp mit 0,03 Prozent ins Plus auf 26 097,23 Punkte. Wie so oft vor wichtigen geldpolitischen Ereignissen hielten sich die Anleger zurück, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda.

Stimmungsdaten der Industrie im US-Bundesstaat New York hatten auf den US-Aktienmarkt kaum Einfluss. Im Blick steht bereits die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, von der Bankökonomen trotz der Spekulationen auf baldige Zinssenkungen im laufenden Jahr noch keinen Zinsschritt erwarten. Die Experten der Commerzbank setzen darauf, dass die Währungshüter die Anleger argumentativ auf Zinssenkungen vorbereiten werden.

Etwas besser entwickelten sich in New York die Technologiewerte, deren Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,78 Prozent auf 7537,53 Punkte stieg. Da diese im S&P 500 üppiger vertreten sind, schlug sich der marktbreite Index mit plus 0,21 Prozent auf 2893,18 Punkte auch etwas besser als der Dow./tih/fba