Aktien New York: Dow steigt auf höchsten Stand seit sieben Wochen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf erste Lockerungen in der Corona-Pandemie hat auch am Dienstag die Aktienkurse in New York angeschoben.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und könnte damit eine mehr als zweiwöchige Konsolidierung beenden. Im frühen Handel rückte der Leitindex um 1,4 Prozent auf 24 468,72 Punkte vor.

Während sich in den USA die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten der Millionengrenze nähert, hatte US-Präsident Donald Trump am Vorabend erneut auf eine baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft gedrungen. Diese müsse "schnell, aber sicher" erfolgen. Inzwischen haben mehrere Bundesstaaten eine Lockerung angekündigt, darunter am Montag etwa der wichtige Bundesstaat Texas.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,3 Prozent auf 2917,07 Zähler, während der Nasdaq 100 mit 0,5 Prozent auf 8877,45 Punkte weniger stark zulegte./bek/he