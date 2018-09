Aktien New York: Dow stagniert und an der Nasdaq geht es abwärts

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte hat sich im frühen US-Aktienhandel eine vorsichtige Haltung breit gemacht.



Angesichts der Ungewissheit über den weiteren Fortgang der globalen Handelskonflikte übten sich Anleger in Zurückhaltung. Auch die Gefahr eines Übergreifens der Krisen in mehreren Schwellenländern auf die entwickelten Industriestaaten hielt die Investoren vom Eingehen neuer Risiken ab.