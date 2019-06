Aktien New York: Dow stagniert - Alphabet belastet Tech-Branche

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den hohen Kurseinbußen der vergangenen Woche haben sich Anleger am Montag nicht aus der Deckung gewagt.



Der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China hielt Anleger und Kurse einmal mehr in Schach. Nach zaghaften Kursgewinnen des Dow Jones Industrial unmittelbar nach der Startglocke drehte der Index wieder ins Minus. Zuletzt trat er mit 24 808,86 Punkten quasi auf der Stelle.

Anders der technologielastige Nasdaq 100 , der um 1 Prozent auf 7056,87 Punkte nachgab und auf den niedrigsten Stand seit Anfang März fiel. Hier belasteten hohe Kurseinbußen großer Internet-Aktien nach Berichten über eine mögliche Untersuchung des US-Justizministeriums gegen Google wegen der immer mehr ausufernden geschäftlichen Aktivitäten des Internetgiganten. Papiere der Google-Konzernmutter Alphabet büßten daraufhin mehr als 6 Prozent ein.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Montag um 0,08 Prozent auf 2749,92 Zähler nach unten./bek/he