Aktien New York: Dow sinkt unter 20 000 Punkte - Anfangsgewinne dahin

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist mit ihrem Erholungsversuch am Dienstag recht schnell gescheitert.



Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg nach Eröffnung zwar um mehr als 2 Prozent an, bröckelte aber rasch wieder ab und sank ins Minus. Dabei rutschte er erstmals seit mehr als drei Jahren wieder unter die Marke von 20 000 Zählern. Zuletzt notierte der US-Leitindex 1,11 Prozent tiefer bei 19 963,56 Punkten.

Auch der marktbreite S&P 500 konnte seine Anfangsgewinne nicht halten und verlor 0,24 Prozent auf 2380,39 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,25 Prozent auf 7002,52 Punkte nach./edh/jha/