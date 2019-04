Aktien New York: Dow setzt Rally fort

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist der Dow Jones Industrial am Donnerstag erneut auf ein Rekordhoch gestiegen.



Die sich immer mehr verdichtenden Hinweise auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trieben die Kurse noch ein Stück weiter nach oben. Der Dow legte im frühen Handel um 0,50 Prozent auf 26 349,71 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober zu.

Zudem gab es erfreuliche Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Dort bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt robust. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für den Monat März das konjunkturelle Highlight der Börsenwoche auf der Agenda.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,21 Prozent auf 2879,38 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,25 Prozent auf 7563,65 Zähler./bek/heN