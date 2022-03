Aktien New York: Dow setzt Erholung fort

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag an ihre Erholung vom Vortag angeknüpft. Grund zur Erleichterung gibt es aber kaum: Trotz erneuter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wurden die Luftangriffe auf das osteuropäische Land verstärkt. Ein erstes Treffen beider Länder war am Montag ohne greifbares Ergebnis geblieben. Die fortgesetzten Kriegshandlungen Moskaus und damit einhergehende Sanktionen des Westens trieben die Ölpreise weiter nach oben - auf den höchsten Stand seit 2008.

Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,35 Prozent auf 34 008,81 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,20 Prozent auf 4395,30 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,17 Prozent auf 14219,14 Zähler nach unten./edh/he