Aktien New York: Dow setzt Abwärtsbewegung gebremst fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Vortagsverlusten sind die US-Aktienmärkte mit leichten Abschlägen in den Handel am Freitag gestartet.



Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sprach von einer anhaltenden Risikoscheu der Anleger wegen der Terroranschläge in Spanien und der hausgemachten Probleme von US-Präsident Donald Trump. Im Fokus steht zudem eine mögliche Milliarden-Übernahme im Energieversorgersektor sowie Daten zum Verbrauchervertrauen.

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,29 Prozent auf 21 687,35 Punkte und steuert damit auf ein Wochenminus von 0,8 Prozent zu. Am Donnerstag hatte der US-Leitindex infolge von Sorgen wegen Trumps Wirtschaftspolitik sowie der neu entfachten Terrorangst über ein Prozent eingebüßt. Es war der größte Tagesverlust seit drei Monaten.