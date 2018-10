Aktien New York: Dow schwächelt - Anleger bleiben vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Anleger am Donnerstag an den wichtigsten Börsen weiterhin vorsichtig.



Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten vermochten dagegen nichts auszurichten. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,71 Prozent auf 25 523,36 Punkte.

Laut Händlern belastet es weiterhin, dass die US-Notenbank auf ihrer jüngsten Sitzung über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert hatte. Einige Mitglieder hatten laut dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zum geldpolitischen Ausschuss die Notwendigkeit betont, den Leitzins künftig zeitweise über das aus ihrer Sicht langfristige Niveau anzuheben. Daraufhin hatte der Dow nach seiner Rally am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt.

Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,63 Prozent auf 2791,43 Punkte nach. Der Technologie-Index Nasdaq 100 sank zugleich um 1,04 Prozent auf 7203,29 Zähler.

Konjunkturseitig hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im bisherigen Oktoberverlauf etwas weniger als erwartet eingetrübt. Zudem war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas deutlicher gesunken als prognostiziert./ck/he