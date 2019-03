Aktien New York: Dow schüttelt Vortagesverlust ab

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat nach ihrem moderaten Vortagesverlust am Donnerstag wieder etwas Auftrieb erhalten.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 25 814,50 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,35 Prozent auf 2834,07 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,52 Prozent auf 7419,22 Zähler zu.

Weiterhin für Gesprächsstoff sorgen die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank, die dem Dow am Mittwoch nur kurz Auftrieb verliehen hatten. Die Fed stellt ihre Ende 2015 begonnene geldpolitische Straffung vorerst ein. In diesem Jahr wird sie ihren Leitzins voraussichtlich nicht mehr anheben, im kommenden Jahr allenfalls noch einmal. Zudem will die Notenbank den im Herbst 2017 begonnenen Abbau ihrer billionenschweren Bilanz stoppen./edh/fba