Aktien New York: Dow pendelt um 21 100 Punkte - Snap-Börsengang

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag zunächst durchgeschnauft.



Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 21 097,85 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex erstmals in seiner Geschichte die Marke von 21 000 Punkten hinter sich gelassen.