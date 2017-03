Aktien New York: Dow nimmt wieder 21 000 Punkte ins Visier

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street präsentiert sich am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed weiterhin freundlich.



Der Dow Jones Industrial knüpfte im frühen Handel mit einem kleinen Plus von 0,21 Prozent an seine Kursgewinne vom Vortag an. Mit zuletzt 20 994,35 Punkten pirschte er sich wieder bis auf wenige Zähler an die 21 000 Punkte heran. Die Marke erwies sich aber zunächst noch als hohe Hürde.

Der Markt zeigte sich weiterhin zufrieden damit, dass die Währungshüter die Erwartungen mit einer Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte erfüllten, bei ihren Aussagen aber an dem bisher angepeilten Straffungstempo festhielten. Auf leicht positives Feedback stießen außerdem das Wahlergebnis in den Niederlanden sowie gute Nachrichten auf Unternehmensseite.