Aktien New York: Dow leidet unter Renditeanstieg und schwachen Nike-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein erneut deutlicher Renditeanstieg am US-Anleihemarkt hat den Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag weiter ins Minus gedrückt.



Steigende Zinsen machen zum Beispiel Anleihen als Alternative zur Aktienanlage attraktiver. Als Belastung hinzu kamen enttäuschende Geschäftszahlen der Sportartikelherstellers Nike und Verluste bei Bankaktien.

Der Dow fiel um 0,84 Prozent auf 32 586,34 Punkte, nachdem er Tags zuvor zunächst einen Höchststand erreicht und dann mit leichten Verlusten geschlossen hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein moderates Minus an.

Für den S&P 500 ging es am Freitag um 0,60 Prozent auf 3892,09 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,47 Prozent auf 12 728,66 Punkte. Er hatte bereits am Donnerstag mit einem Minus von mehr als 3 Prozent unter der Aussicht auf eine Verschlechterung der Finanzierungsbedinungen angesichts weiter steigender Marktzinsen gelitten./la/jha/