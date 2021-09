Aktien New York: Dow leicht erholt - Konjunkturdaten uneinheitlich

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts uneinheitlicher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Mittwoch im frühen Handel keine größeren Sprünge vollführt.



Einem im September überraschend stark gestiegenen Frühindikator für die Region New York steht eine landesweite Industrieproduktion gegenüber, die im August hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,31 Prozent auf 34 687 Punkte zu. Er war am Vortag auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten abgerutscht.

Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,25 Prozent auf 4454 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 zeigte sich mit minus 0,03 Prozent auf 15 379 Punkte nahezu unverändert./bek/men