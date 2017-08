Aktien New York: Dow knüpft an jüngste Abwärtsbewegung an

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag an ihre Verluste der vergangenen Tage angeknüpft.



Die Risikoscheu der Anleger setzte sich damit weiter fort. Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 21 630,30 Punkte. Ende vergangener Woche war er auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gesunken.

Beunruhigt hatte in der Vorwoche vor allem das Polit-Chaos im Weißen Haus. Dabei war der Abgang von Stephen Bannon, dem rechtsgerichteten Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, die bislang letzte von zahlreichen politischen Verwerfungen in jüngster Zeit gewesen.