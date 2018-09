Aktien New York: Dow klettert auf höchsten Stand seit Anfang Februar

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag von US-Inflationsdaten und der weiteren Dollar-Abschwächung gegenüber dem Euro profitiert.



Im frühen Handel stieg der New Yorker Dow Jones Industrial bis auf 26 191 Punkte, was den höchsten Stand seit Anfang Februar bedeutet - zuletzt gewann er noch 0,67 Prozent auf 26 173,68 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,55 Prozent auf 2904,80 Punkte vor und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,95 Prozent auf 7559,57 Zähler.

Abzuwarten bleibt, ob sich die positive Entwicklung diesmal als nachhaltig erweist. Zur Wochenmitte hatte der Dow nur kurz von möglichen neuen Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und China im Handelsstreit profitiert. Per saldo ist er seit Ende August kaum von der Stelle gekommen, so dass neue Rekorde weiter auf sich warten lassen. Im Januar hatte das Börsenbarometer bei 26 616 Punkten seine bisherige Bestmarke aufgestellt./gl/men