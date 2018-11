Aktien New York: Dow gibt am 'Black Friday' nach - Nasdaq aber solide

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Kursverlusten sind die amerikanischen Standardwerte am Freitag in den verkürzten Brückentagshandel gestartet.



Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am "Black Friday" nach einer halben Handelsstunde 0,41 Prozent auf 24 365,42 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,37 Prozent auf 2640,12 Punkte bergab.

Für die seit Anfang Oktober stark gebeutelten Technologiewerte fiel die Tendenz am Freitag aber solider aus. Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 schwankte im frühen Handel um seinen Schlusskurs vom Mittwoch, zuletzt schaffte er es mit 0,07 Prozent auf 6579,98 Punkte in die Gewinnzone. Im Wochenverlauf hat er bislang 4 Prozent verloren und damit ungefähr so viel wie der Dow.

Nachdem die Börsensäle am Vortag wegen Thanksgiving leer geblieben waren, warnten Marktbeobachter davor, dass sich viele Investoren wohl ein verlängertes Wochenende gönnen - eine Situation mit erfahrungsgemäß dünnen Umsätzen und erhöhter Gefahr plötzlicher Kursschwankungen. Zudem endet der Aktienhandel am Freitag drei Stunden früher als sonst./tih/he