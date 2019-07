Aktien New York: Dow freundlich - Tech-Branche im Aufwind wegen guter Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank überraschend guter Zahlen vor allem aus der Technologiebranche steuert die Wall Street am Freitag auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu.



Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 27 183,93 Punkte, was ihm im Wochenvergleich ein denkbar knappes Plus bescheren würde.

Der Leitindex der Standardwerte wurde aber klar in den Schatten gestellt vom Nasdaq 100, der um 1,02 Prozent auf 8010,75 Punkte anzog und so über die Marke von 8000 Zählern zurückkehrte. Das Tech-Kursbarometer wurde vor allem beflügelt von starken Zahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Auch der S&P 500 hängte den Dow ab. Der marktbreite Leitindex stieg um 0,48 Prozent auf 3018,04 Punkte.

In das Blickfeld rückt nun die US-Notenbank Fed, von der sich Anleger am kommenden Mittwoch eine Zinssenkung versprechen. Das Wirtschaftswachstum der USA im zweiten Quartal zeigte die befürchteten Bremsspuren, indem es schwächer ausfiel als zu Jahresbeginn. Allerdings hatten Analysten mit einer noch stärkeren Eintrübung gerechnet./tih/fba