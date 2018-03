Aktien New York: Dow erholt sich von Verluststrecke - Gute Konjunkturdaten

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Donnerstag etwas von seiner dreitägigen Verluststrecke erholt.



Der US-Leitindex rückte um 0,17 Prozent auf 24 799,77 Punkte vor. Unterstützung kam dabei von jüngsten US-Daten: Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im März überraschend spürbar aufgehellt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet.