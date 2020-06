Aktien New York: Dow erholt sich - Überraschend robuste Konjunkturdaten stützen

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach den kräftigen Verlusten am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt.



Der US-Leitindex stieg am Montag auch dank robuster Konjunkturdaten um 1,25 Prozent auf 25 328,83 Punkte. Vor dem Wochenende hatte das Börsenbarometer noch um 2,8 Prozent nachgegeben und einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent verzeichnet.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte am Montag um 0,55 Prozent auf 3025,56 Zähler vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,14 Prozent auf 9835,13 Punkte nach unten. Er hatte am vergangenen Dienstag ein Rekordhoch erreicht.

Der US-Häusermarkt erholte sich stark von der Corona-Krise. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe sprang im Mai deutlich stärker an als Analysten zuvor erwartet hatten. Gleichwohl sind die Anleger nach wie vor hin- und hergerissen zwischen Corona-Sorgen und der Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung./la/jha/