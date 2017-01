Aktien New York: Dow erholt sich vor dem Amtseid von Trump

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Durststrecke sind die US-Börsen am Tag des Machtwechsels im Weißen Haus freundlich in den Handel gestartet.



Inmitten der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison kletterte der Dow Jones Industrial am Freitag im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 19 822,70 Punkte. Zweifel der Anleger, ob der neue US-Präsident Donald Trump die hoch gesteckten Erwartungen erfüllen kann, hatten ihn an den vergangenen fünf Handelstagen im Minus schließen lassen. Auf Wochensicht liegt der US-Leitindex noch rund 0,3 Prozent im Minus.